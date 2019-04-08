Hestourex'te Motosiklet Federasyonu Büyük İlgi Gördü

Antalya'da düzenlenen, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi'nde (HESTOUREX 2019) Türkiye Motosiklet Federasyonu standı ile sporcu Birkan Polat'ın motosiklet gösterisi büyük ilgi gördü.





Antalya'da düzenlenen, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi'nde (HESTOUREX 2019) Türkiye Motosiklet Federasyonu standı ile sporcu Birkan Polat'ın motosiklet gösterisi büyük ilgi gördü.



Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor İl Müdürleri, Federasyon başkanları, üst düzey idareciler, basın mensupları ve yabancı misafirler ile motosiklet meraklıları standı ziyaret etti. Stantta ziyaretçilere Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası ve federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.



BİRKAN POLAT'TAN MOTOSİKLET ŞOV



Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Hestourex'in açılışını yaptıktan sonra Red Bull sporcusu Birkan Polat'ın motosiklet gösterisini izledi. Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri Polat'ı tebrik etti. Türkiye'nin akrobasi alanında en iyilerinden olan Birkan Polat, fuar boyunca motosiklet gösterisi yaptı.



- Ankara

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