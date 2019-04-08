Son Dakika Haberleri: Hestourex'te Motosiklet Federasyonu Büyük İlgi Gördü

Hestourex'te Motosiklet Federasyonu Büyük İlgi Gördü

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi'nde (HESTOUREX 2019) Türkiye Motosiklet Federasyonu standı ile sporcu Birkan Polat'ın motosiklet gösterisi büyük ilgi gördü.

Hestourex'te Motosiklet Federasyonu Büyük İlgi Gördü, System.String[]


Antalya'da düzenlenen, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi'nde (HESTOUREX 2019) Türkiye Motosiklet Federasyonu standı ile sporcu Birkan Polat'ın motosiklet gösterisi büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor İl Müdürleri, Federasyon başkanları, üst düzey idareciler, basın mensupları ve yabancı misafirler ile motosiklet meraklıları standı ziyaret etti. Stantta ziyaretçilere Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası ve federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BİRKAN POLAT'TAN MOTOSİKLET ŞOV

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Hestourex'in açılışını yaptıktan sonra Red Bull sporcusu Birkan Polat'ın motosiklet gösterisini izledi. Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri Polat'ı tebrik etti. Türkiye'nin akrobasi alanında en iyilerinden olan Birkan Polat, fuar boyunca motosiklet gösterisi yaptı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:14 Kaynak: DHA

Türkiye, Birkan Polat, Motosiklet, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçmenden "İstanbul'da Seçim Tekrarı İstiyor musunuz?" Sorusuna Yanıt Göztepeli Futbolcular ve Taraftarlar Birbirine Girdi Mesut Özil Çılgına Döndü, Montunu Fırlattı Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe Paylaşımı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 13:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hestourex'te Motosiklet Federasyonu Büyük İlgi Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]