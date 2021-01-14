HESTOUREX, turizm profesyonellerini Antalya'da buluşturacak - Son Dakika

HESTOUREX, turizm profesyonellerini Antalya'da buluşturacak

14.01.2021 17:03
HESTOUREX, turizm profesyonellerini Antalya'da buluşturacak, System.String[]

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX), Antalya'da düzenlenecek.

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX), Antalya'da düzenlenecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen fuarın, bu yıl 1-3 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Fuarın, daha güçlü bir donanımla profesyonel yöneticileri Antalya'da buluşturacağını belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Antalya spor, sağlık turizmi açısından çok zengin doğal kaynaklara ve spor altyapısına sahip. 12 ay sürdürülebilir turizmin sağlanması yönünde turizmin çeşitlendirilmesi, mevcut kaynaklarımızın tanıtılması büyük önem taşıyor."

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Antalya, Kongre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HESTOUREX, turizm profesyonellerini Antalya'da buluşturacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı
Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor         
17:24
MHP lideri Bahçeli, Habertürk, Halk TV ve KRT'ye sert çıktı: Lekeli zihniyetler MHP lideri Bahçeli, Habertürk, Halk TV ve KRT'ye sert çıktı: Lekeli zihniyetler         
16:48
Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım         
16:37
Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı         
16:25
Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi         
16:13
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu         
13:48
Göztepe, efsane futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom ile görüşüyor Göztepe, efsane futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom ile görüşüyor         
13:10
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 17:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HESTOUREX, turizm profesyonellerini Antalya'da buluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei