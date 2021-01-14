HESTOUREX, turizm profesyonellerini Antalya'da buluşturacak - Son Dakika

Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX), Antalya'da düzenlenecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen fuarın, bu yıl 1-3 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Fuarın, daha güçlü bir donanımla profesyonel yöneticileri Antalya'da buluşturacağını belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Antalya spor, sağlık turizmi açısından çok zengin doğal kaynaklara ve spor altyapısına sahip. 12 ay sürdürülebilir turizmin sağlanması yönünde turizmin çeşitlendirilmesi, mevcut kaynaklarımızın tanıtılması büyük önem taşıyor."