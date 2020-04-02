Heung-Min Son, corona virüs varken Güney Kore'de askerlik yapacak

İngiltere Premier Lig'de forma giyen Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son, corona virüs nedeniyle liglere verilen arada Güney Kore'de askerliğini tamamlama kararı aldı.



Yıldız futbolcu, Tottenham'dan izin alarak ülkesi Güney Kore'ye gitti. Son, Kore'de 4 haftalık askerlik görevini yapacak.



21 AY YERİNE 4 AY YAPACAK



Heung-Min Son, 2 yıl önce Asya oyunları'nda altın madalya kazanarak askere gitmekten kurtulmuş ve takımında kalarak sezona devam etmişti. Yasalara göre Heung-Min'in en az 21 ay askerik yapması gerekiyordu. Eğer Güney Koreli yıldız görevini yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacaktı.



GÜNEY KORE'NİN YILDIZI



Tottenham Hotspurs'ın Güney Koreli forvet oyuncusu Heung-min Son, Hamburg altyapısından çıktığı günlerden beri Avrupa futboluna damga vuracağının sinyallerini verdi. 2015 yazında Bayer Leverkusen'den transfer olduğu Tottenham Hotspurs'de birçok önemli gole imza atarken, takımı için kilit oyunculardan biri haline geldi. Bu süreçte hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Asyalı ünvanlarını elde eden Son, sadece kendi ülkesi için deği tüm Asya kıtası için bir ilham kaynağı oldu.