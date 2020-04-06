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Heung-Min Son'un İlk Tottenham Golleri
21 dakika önce
Heung-Min Son, Tottenham Hotspur için ilk ve ikinci golünü Eylül 2015'te Karabağ Ağdam karşısında attı. Son, Spurs'a Avrupa Ligi'nde takımını 3-1 galibiyete taşıyan isim oldu.
Heung-Min Son, Tottenham Hotspur için ilk ve ikinci golünü Eylül 2015'te Karabağ Ağdam karşısında attı. Son, Spurs'a Avrupa Ligi'nde takımını 3-1 galibiyete taşıyan isim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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