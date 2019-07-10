Son Dakika Haberleri: Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu
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Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'ne 300 polisle düzenlenen operasyonda, ekili 2 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Güncel
DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'ne 300 polisle düzenlenen operasyonda, ekili 2 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 300 polisle düzenlenen operasyonda, helikopter ve drone ile tespit edilen 2 bin kök Hint keneviri bitkisi sökülerek imha edildi.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:27 Kaynak: DHA
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