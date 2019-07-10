Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'ne 300 polisle düzenlenen operasyonda, ekili 2 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:27 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri
'ne 300 polisle düzenlenen operasyonda, ekili 2 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 300 polisle düzenlenen operasyonda, helikopter ve drone ile tespit edilen 2 bin kök Hint keneviri bitkisi sökülerek imha edildi.
- Diyarbakır
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