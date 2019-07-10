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Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu

42 dakika önce

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Sur, Güncel
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 300 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik başlatılan, drone da kullanılan operasyona hassas burunlu narkotik köpekler de katıldı.
Operasyon sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:06 Kaynak: AA
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