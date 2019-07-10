Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:21 Kaynak: AA
'ın merkez Sur
ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri
'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 300 polisin katılımıyla Dicle
Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik başlatılan, drone da kullanılan operasyona hassas burunlu narkotik köpekler de katıldı.
Operasyon sürüyor.
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