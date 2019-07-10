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Hevsel bahçelerinde drone ile uyuşturucu operasyonu başlatıldı

1 saat önce

Hevsel bahçelerinde drone ile uyuşturucu operasyonu başlatıldıDİYARBAKIR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Lisetisi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçelerinde, özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile uyuşturucu madde operasyonu başlatıldı.

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Hevsel bahçelerinde drone ile uyuşturucu operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Lisetisi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçelerinde, özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile uyuşturucu madde operasyonu başlatıldı.
Sabah saatlerinde Hevsel bahçelerinde gelen özel harekat ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi Hevsel Bahçelerinde yasadışı Hint keneviri operasyonu başlattı. Drone ve hassas burunlu köpek desteği ile gerçekleştirilen operasyonun akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.
Hevsel bahçelerinde drone ile uyuşturucu operasyonu başlatıldı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
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