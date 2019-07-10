Son Dakika Haberleri: Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandı

1 saat önce

Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hevsel Bahçelerinde özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile sabah saatlerinde başlatılan uyuşturucu operasyonu tamamlandı.

3. Sayfa
Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hevsel Bahçelerinde özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile sabah saatlerinde başlatılan uyuşturucu operasyonu tamamlandı.
Özel harekat ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi Hevsel Bahçelerinde yasa dışı Hint kenevirlerini tespit etti. Drone ve hassas burunlu köpek desteği ile gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen Hint kenevirleri, ekildikleri yerde koparılarak imha edildi.
Operasyonla ilgili ayrıntıların, daha sonra basın mensupları ile paylaşılacağı bildirildi.
Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nevşehir'de su baskını sonrasında yer altı şehri ortaya çıktı Şule Çet davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı Bir trafik magandası daha! Arabanın camından şoförü darp etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:47:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]