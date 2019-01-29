Heybe İnsani Yardım Derneğinden Kamerun'a Su Kuyusu
35 dakika önce
Heybe İnsani Yardım Derneğince, Kamerun'da bin 500 kişinin faydalanacağı su kuyusu açıldığı bildirildi.
Heybe İnsani Yardım Derneğince, Kamerun
'da bin 500 kişinin faydalanacağı su kuyusu açıldığı bildirildi.
Merkezi İstanbul
'da bulunan derneğin başkanı Yasin Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin yardımlarıyla bölgede yaşayanların su ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Bu kapsamda Kamerun'a iki hayırsever adına su kuyusu açtıklarını ifade eden Karayel, "Bu bölgeye açtığımız 37'nci kuyumuzla günlük yaklaşık bin 500 kişi temiz içme suyuna kavuşmuş oldu. Orada temiz su çok değerli. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Karayel, bu alandaki çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:28 Kaynak: AA
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