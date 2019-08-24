Son Dakika Haberleri: Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

59 dakika önce

Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı., System.String[]

Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı. İçinde dört kişi olan tekne halat bağlanıp karaya götürüldü. - İSTANBUL

Heybeliada, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı
Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı! THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı Tekirdağ'da ikinci doğal gaz rezervi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 21:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]