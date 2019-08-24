Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
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Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:35 Kaynak: İHA
Heybeliada açıklarında arızalanan gezi teknesi kurtarma ekiplerince kurtarıldı. İçinde 4 kişi olan tekne halat bağlanıp karaya götürüldü.
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