Heybeliada açıklarında bozulan tekneyi arama kurtarma ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Heybeliada açıklarında içinde ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu teknenin motorunda arıza meydana geldi. Denizde mahsur kalanları arama kurtarma ekipleri tekneye halat bağlayıp karaya çekerek kurtardı.

İçinde ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu gezi teknesi motorunda arıza meydana gelince denizin ortasında kaldı . Denizin ortasında mahsur kalanlar telefonla ekiplere haber verdi .Kısa sürede olay yerine gelen DAKSAR ekipleri tekneye halat bağlayarak arızalanan tekneyi karaya götürdü. Burada başka bir tekneye aktarılan dört kişi Kalamış sahilden karaya çıkardı . Şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.