Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı

HEYBELİADA açıklarında deniz belirlenemeyen bir sebeple alabora olan bir teknede bulunan 27 kişi kurtarıldı, Kurtarılanlardan 11'i hastaneye kaldırıldı.

Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı, System.String[]

HEYBELİADA açıklarında deniz belirlenemeyen bir sebeple alabora olan bir teknede bulunan 27 kişi kurtarıldı, Kurtarılanlardan 11'i hastaneye kaldırıldı.

Olay, Heybeliada açıklarında gece 00.50 sıralarında meydana geldi. Mürettebatıyla birlikte 27 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik komutanlığı ve İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan 27 kişiden 11'i ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülen 11 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Adalar Kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemiz Heybeliada açıklarında bugün saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora olmuştur. Alınan ilk bilgilere göre; mürettebatıyla birlikte (27) kişi bulunan teknedeki yolcular, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerimizce kurtarılmıştır.

Kurtarılanlardan (11) kişi, 112 deniz acil sağlık ekiplerimizce çeşitli hastanelere sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikeleri yoktur. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış, deniz tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Heybeliada, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu 27 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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