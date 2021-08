Heybeliada'da 1 yıl önce yangında kül olan alanın değişimi havadan görüntülendi - Son Dakika

Heybeliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan orman yangınının üzerinden 1 yıldan uzun süre geçti. Yanan ormanlık alanın geçen süreçte değişime uğradığı gözler önüne serildi. Yanan alanın, dikilen 6 bin 750 fidan ile beraber tekrar yeşil renge kavuştuğu görüldü. Yangında kül olan alanın yaklaşık 1 yılda uğradığı değişim drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye, son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken aynı zamanda yanan alanların tekrar nasıl ağaçlandırılması gerektiği de gündem konusu oldu. İstanbul Heybeliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan orman yangınında, yanan alanın yaklaşık 1 yıllık süreçte yaşadığı değişim ise görenlere umut verdi. Heybeliada'da yanan alan, yanan ağaçlardan arındırılıp temizlendi. Ardından alanda 6 bin 750 adet fidan dikildi. 1 yıl kadar önce küle dönen alanın, dikilen fidanların büyümesiyle tekrar yeşil rengine kavuştuğu görüldü.

Çevrede esnaflık yapan Necdet Yılmaz, "Geçen sene burada ciddi bir orman yangını tehlikesi atlattık. Büyük bir yer yandı da. Elimizden geleni halk olarak yaptık. Ama gene de bazı şeyler yetersiz kalıyor. Ormanlarımızın yanmaması için halkımızın daha duyarlı olması lazım. Daha dikkatli olması lazım. Bu sıcak havalarda ateş yakmak veyahut sigara söndürmek, bunlar çok ciddi tehlike oluşturuyor. Farkına varıncaya kadar iş işten geçiyor. Sonraki yapılan çabalar beyhude oluyor" diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında konuşan Yılmaz, "Şu an için iyi iyi gidiyor ama Çam ağacı çok zor yetişiyor. Yaklaşık on yedi, on sekiz senede bir çam ağacı ancak dört, beş metreye ulaşabiliyor. Bu bakımdan çok çok dikkat etmemiz lazım" dedi.

Heybaliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde yanan ormanlık alanın 1 yıllık süreçte uğradığı değişim drone ile havadan görüntülendi.

