Heybeliada'da atın içler acısı hali yürekleri sızlattı
52 dakika önce
Heybeliada'da atın içler acısı hali yürekleri sızlattı Heybeliada'da çekilen görüntü içleri acıttıİSTANBUL - Heybeliada'da bir atın sekerek güçlükle ilerlediği görüntü yürekleri sızlattı.
Heybeliada
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
'da atın içler acısı hali yürekleri sızlattı
Heybeliada'da çekilen görüntü içleri acıttı
İSTANBUL - Heybeliada'da bir atın sekerek güçlükle ilerlediği görüntü yürekleri sızlattı. Atın bu halleri sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
Heybeliada'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri adeta sızlattı. Ayakta güçlükle duran bir atın sekerek ilerlemeye çalıştığı görüntü görenlerin içini sızlattı. Bu anlar sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar yetkililerden bu duruma son verilmesini istedi. Paylaşılan görüntülerde ayağı sakat at güçlükle ilerliyor. Ayakta durmakta güçlük çeken at zorlukla ilerliyor.
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