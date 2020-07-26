Heybeliada'da batan teknenin kaptanı: Nasıl olduğunu ben de anlamadım - Son Dakika

HEYBELİADA açıklarında alabora olan teknenin gözaltına alınan kaptanı serbest bırakıldı. Kaptan M.B.'nin ifadesinde, "Teknem birden alabora oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamadım" dediği öğrenildi.

Heybeliada açıklarında 00.40 sıralarında mürettebatıyla birlikte 27 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple alabora olmuş, teknedeki herkes Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında teknenin kaptanı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kaptan M.B.(30) polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Kaptan M.B.'nin polisteki ifadesinde, "Yaklaşık 18 yıldır bu işin içerisindeyim. Teknem birden alabora oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Teknemde 25 yolcu vardı. Tüm yolcuların tekneden çıkabilmesi için yardım ettim" dediği öğrenildi.

- İstanbul