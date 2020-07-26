HEYBELİADA'DA BATAN TEKNEYE İLK ULAŞAN BALIKÇI O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

HEYBELİADA'DA BATAN TEKNEYE İLK ULAŞAN BALIKÇI O ANLARI ANLATTI

Heybeliada'da alabora olan tekneye ilk ulaşan, Sahil ve Güvenlik ile Deniz Polisine haber veren balıkçı Uğur Kıran o anları anlattı.

Heybeliada'da alabora olan tekneye ilk ulaşan, Sahil ve Güvenlik ile Deniz Polisine haber veren balıkçı Uğur Kıran o anları anlattı.

Heybeliada açıklarında 00.50 sıralarında içinde 27 kişinin bulunduğu bir deniz taksisi henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknenin alabora olduğu esnada balık ağlarını toplamak için denize açılan balıkçı Uğur Kıran ilk müdahaleyi yaparak Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ne haber verdi. Teknedekilerin tamamı yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı. Kurtarılanlardan 11'i hastaneye kaldırıldı.

Çam Limanı'ndan çıkan teknenin kısa bir sürede gözden kaybolduğunu gördüğünü söyleyen Kıran, 'Tamamıyla şans eseri bizim orada olmamız sayesinde kurtuldular. 12-13 kişi de can yeleği yoktu. Can yeleği olmayanlar şok geçirmişti. 3-4 kişi titriyordu kendini kaybetmişti. Balık temizliyorduk. Çam Limanı'ndan bir tekne çıktı, Bakırköy istikametine doğru gidiyordu. Bir anda teknenin ışığı kayboldu. Yanımda ortağım vardı 'tekne kayboldu' dedim. O sırada bir ses duydum birisi 'dolabın altında, dolabın altında' diye bağırıyordu. Dolabın altında can yeleği olur. Teknenin de ışığı kaybolunca 'tekne battı' dedim. Çapayı çektik, açığa gittik. Bir gittim ki denizin yüzeyi adam dolu. 14 kişiyi aldım, sahile bıraktım. Tekrar gittik diğerlerini topladım. O sırada Sahil Güvenlik, Deniz Polisi geldi 3-4 kişiyi onlar aldı. Çok şükür kurtardık herkesi. İyi ki oradaydıkö dedi.

'BİR ANDA BATTI TEKNEö

Kıran kurtulanlarla konuşmasında teknenin kalabalık nedeniyle yan yattığını öğrendiğini ifade ederek, 'Çıkanlara nasıl battıklarını sordum. 'Tekne yan yatmaya başladı herkes bir taraftaydı' dedi. Böyle ufak teknelerde çok insan olduğunda ya da yük olduğunda teknenin düz olması çok önemli. Bir anda dalgadan etkilenir, su alır alabora olur. Adam teknenin çok yattığını söyledi. Çünkü bir anda battı tekneö diye konuştu.

Kıran ailesinin geçmişinde de benzer kurtarma hikayeleri yer alıyor. Uğur Kıran'ın babası, İbrahim Kıran da 1974 yılında düşen bir helikopterden 3 kişiyi denizden kurtarmış ve İbrahim Kıran'a Türk Hava Kurumu tarafından plaket verilmiş. İnsan hayatına büyük önem verdiklerini söyleyen Kıran, 'Babam da 3 hava subayını kurtarmıştı. 1974 senesiydi. Ağ çekiyormuş babamlar. Helikopter alçalıp yükselmiş sonra birden düşmüş. Babamlar ağ kesip yol vermiş hemen. Denize atlamış. Daha sonra babama plaket ve para vermişlerdi. Babam da o parayı tekrar Türk Hava Kurumu'na bağışlamış. Aynı şeyin bana da olması nasip kısmet meselesi. Bizim genlerimizde var ama benim amcamın oğlu da öyle. Biz bu işler için 7 gün yol gideriz. Önemli olan canö ifadelerini kullandı.

HEYBELİADA'DA BATAN TEKNEYE İLK ULAŞAN BALIKÇI O ANLARI ANLATTI

Türk Hava Kurumu, Heybeliada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEYBELİADA'DA BATAN TEKNEYE İLK ULAŞAN BALIKÇI O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
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