Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsanlar su taşıyarak müdahale ediyor - Son Dakika

İstanbul Heybeliada'da ormanda yangın çıkması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye 5 helikopter ve 4 uçak da yönlendirildi.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Orman yangını büyürken ada halkı da yangına müdahale etmeye çalışıyor. Vatandaşlar canları pahasına alevlerle boğuşup insan zinciri oluşturdu. İnsanlar ellerindeki kovalarla yangını söndürmek için alevlere su taşırken görüntülendi.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI: RİSK HER ZAMAN VAR

CNN Türk yayınına telefon bağlantısıyla katılan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Rüzgar etkili. Yangına müdahale başladı. Bir helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri geldi. Alevler yerleşim yerlerine yakın. Risk her zaman var. Olağanüstü bir durum olmazsa kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Hafta sonu olduğu için bölgede piknik yapanlar olabilir." ifadelerini kullandı.

"AĞLAYARAK MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

"Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor." diyen Gül, yangından kimsenin etkilenmediğini ve feribot seferlerinde aksama olmayacağını açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."