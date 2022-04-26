HEYBELİADA'DA DENİZE LAĞIM SUYU KARIŞTI - Son Dakika
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HEYBELİADA'DA DENİZE LAĞIM SUYU KARIŞTI

26.04.2022 16:11

HEYBELİADA'da derin deniz deşarj hattının patlamasıyla lağım suyu deniz suyuna karıştı.

HEYBELİADA'da derin deniz deşarj hattının patlamasıyla lağım suyu deniz suyuna karıştı. İSKİ'den edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce basınca karşı dirençli boru ile yenilenen hat, balıkçı teknesinden demirlemek atılan çapa sonucu kırıldığı belirtildi.

Heybeliada'da derin deniz deşarj hattı borusu patladı. İSKİ'ye ait borunun patlamasıyla lağım suyunun deniz suyunun üzerine çıktığı görüldü. Lağım sularının, yüzeye çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Heybeliada'nın Yalova'ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, bir balıkçı teknesinden atılan çapa ile kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı. Görüntülerde borunun patlamasıyla lağım sularının çıktığı alandaki deniz renginin değişti. İSKİ'den edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce basınca karşı dirençli boru ile yenilenen hat, atılan çapa sonucu kırıldı.

HEYBELİADA'DA DENİZE LAĞIM SUYU KARIŞTI
HEYBELİADA'DA DENİZE LAĞIM SUYU KARIŞTI
HEYBELİADA'DA DENİZE LAĞIM SUYU KARIŞTI
HEYBELİADA'DA DENİZE LAĞIM SUYU KARIŞTI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEYBELİADA'DA DENİZE LAĞIM SUYU KARIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HEYBELİADA'DA DENİZE LAĞIM SUYU KARIŞTI - Son Dakika
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