Heybeliada'da doğum günü partisi az daha faciayla bitiyordu - Son Dakika

Heybeliada'da doğum günü partisi az daha faciayla bitiyordu

Heybeliada'da doğum günü partisi az daha faciayla bitiyordu Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu, 27 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı Heybeliada'da doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu.

Heybeliada'da doğum günü partisi az daha faciayla bitiyordu

Doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu, 27 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL - Heybeliada'da doğum günü partisinden dönen tekne alabora oldu. Teknede bulunan 27 kişiyi boğulmaktan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

İstanbul'da Heybeliada açıklarında facianın eşiğinden dönüldü. Doğum günü partisinden dönen 27 kişinin bulunduğu tekne bir anda alabora oldu. Alabora olan "Deniz Taksi 25"adlı teknenin içinde bulunan 27 kişi bir anda kendilerini denizin içinde buldu.

Teknedeki mürettebatla birlikte 27 yolcu Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından kurtarıldı. Yolculardan 11'i hastaneye kaldırıldı.

Adalar Kaymakamlığı kazanın saat 00. 50 sırasında yaşandığını açıkladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan teknedeki yolcu ve mürettebatların Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan yolculardan 11'inin hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

"Deniz taksisi ters düşünce o an hayatın sonuna geldik diye düşündük"

Doğun günü kutlamasından Deniz Taksisi ile Bostancı'ya dönmeye çalışan gruptan Ahmet Arslan, "Deniz Taksi ile Heybeliada'dan Bostancı'ya dönüyorduk. 10 dakika yolculuk yaptıktan sonra yapmışken, birkaç sallantının ardından taksi ters döndü, bir anda suyun altında kaldık. Taksi üzerimize kapanmış vaziyette olunca içerisi su dolmuş vaziyette çıkacak yerde yoktu. O anda sadece buraya kadar dedik. O an hatırlayamıyorum ben yüzmeyi bilmiyordum. Nasıl kurtulduğumu bilmiyorum bir burun farkıyla nefes alacak bir yere geldiğimi hissettim. O an burada bir nefes alıyorsam bir umut hesabı yaptım. Arkadaşımın dediğine göre taksi yan dönmüş, yan dönünce bir hava alma alanı bıraktı. Ben hava alma alanını gördüğümde tekrardan kapının nerede olduğuna baktım. Kapının nerede olduğunu görünce bir tahtaya ulaşarak kapıya ulaştım. Bu esnada herkes dışarı çıkmıştı. Sağ olsunlar balıkçı tekneleri arkadaşlarımızı kurtarmış, ben taksideydim göremedim, daha sonra sahil güvenlik ekipleri geldi bizi kurtardı" diye konuştu.

Heybeliada'da doğum günü partisi az daha faciayla bitiyordu

Heybeliada, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 06:07

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heybeliada'da doğum günü partisi az daha faciayla bitiyordu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu         
15:20
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız Son dakika: CHP Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu: İlk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız         
12:24
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım         
10:44
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu         
10:39
Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Kısa çalışma ödeneği 5 ay, işten çıkarma yasağı 11 ay uzatılabilir Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Kısa çalışma ödeneği 5 ay, işten çıkarma yasağı 11 ay uzatılabilir         
10:15
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak         
09:47
Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak         
09:45
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor         
08:55
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Ayasofya'da ilk sabah namazı kılındı Ayasofya'da ilk sabah namazı kılındı         
07:00
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü         
02:02
Günlük burç yorumları 25 Temmuz 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 25 Temmuz 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti         
20:33
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 06:40:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Heybeliada'da doğum günü partisi az daha faciayla bitiyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei