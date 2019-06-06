Son Dakika Haberleri: HEYBELİADA'DA ORMAN YANGINI
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HEYBELİADA'DA ORMAN YANGINI

56 dakika önce

*Yangın kısa sürede söndürüldü.

HEYBELİADA'DA ORMAN YANGINI, System.String[]

*Yangın kısa sürede söndürüldü. 

Haber - Kamera: Cem TURSUN/ İstanbul DHA
Heybeliada'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlara itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, Heybeliada İtfaiye'ne bağlı ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü. Olay yerine tedbir amaçlı yangına müdahale için helikopter de geldi. Ancak yangının söndürülmesi nedeniyle helikopter müdahale etmeden geri döndü.     

Görüntü Dökümü:
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-Soğutma çalışmasından görüntü
- Helikopter ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:17 Kaynak: DHA
Helikopter, Heybeliada, Güncel
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