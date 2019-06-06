Heybeliada'da orman yangını
44 dakika önce
HEYBELİADA'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
HEYBELİADA'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlara itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, Heybeliada İtfaiye
'ne bağlı ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü. Olay yerine tedbir amaçlı yangına müdahale için helikopter de geldi. Ancak yangının söndürülmesi nedeniyle helikopter müdahale etmeden geri döndü.
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