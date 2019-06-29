Heybeliada'da orman yangını
1 saat önce
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Heybeliada
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:23 Kaynak: AA
'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Heybeliada'nın güneybatı kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada İftaiye ekipleri sevk edildi. Takviye için Maltepe
ve Kartal
'dan da itfaiye ekibi istendi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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