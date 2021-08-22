Heybeliada'da orman yangını - Son Dakika
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Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da orman yangını

22.08.2021 00:35

Saat 13: 05 sılarında alınan ihbar üzerine olay yerine Heybeliada, Kartal, Maltepe, Büyükada, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe İtfaiye ekiplerimiz 15 araç ve 44 personel ve Orman Bölge Müdürlüğünden 3 Helikopterler, 1 uçak ve 6 arazöz ile yangına müdahale edildi.

Saat 13: 05 sılarında alınan ihbar üzerine olay yerine Heybeliada, Kartal, Maltepe, Büyükada, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe İtfaiye ekiplerimiz 15 araç ve 44 personel ve Orman Bölge Müdürlüğünden 3 Helikopterler, 1 uçak ve 6 arazöz ile yangına müdahale edildi.

Kuvvetli Poyraz nedeniyle büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yoğun çaba sonucunda bölgedeki yangın 14. 55'te kontrol altına alındı.

YANGIN 3 NOKTADA ÇIKTI, 3 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yangının 3 farklı yerde başladığını, hızlı müdahale ile 2 bölgedeki alevlerin kontrol altına alındığını belirterek, "Zannediyorum kısa süre içerisinde kontrol altına alınacak ve soğutma çalışmalarına geçilecek. Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için müdahalemiz devam ediyor. Mevcut duruma göre bir risk görünmüyor" dedi.

İBB'nin 4 ayrı adada müfrezesinin bulunduğunu belirten Remzi Albayrak, yangına 3 dakikada karadan müdahaleye başladıklarını söyledi. Büyük yangınlarda ana karadan ve havadan gelecek desteğin de çok önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "Heybeliada'daki yangına karadan ve havadan zamanında müdahale edilmiştir. Ahtapot dediğimiz uzun mesafelerde dakikada 6 ton su pompalayan aracımızı da Heybeliada'ya getirdik" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Heybeliada'da orman yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heybeliada'da orman yangını - Son Dakika
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