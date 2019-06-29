Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı
10 dakika önce
Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktıİSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Heybeliada
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
'da ormanlık alanda yangın çıktı
İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
Heybeliada'da ormanlık alanda saat 15: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
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