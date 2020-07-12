Heybeliada'da seferler iptal edildi, çok sayıda kişi mahsur kaldı - Son Dakika
Heybeliada'da seferler iptal edildi, çok sayıda kişi mahsur kaldı
HEYBELİADA'da çıkan orman yangını nedeniyle deniz seferleri iptal edildi.
HEYBELİADA'da çıkan orman yangını nedeniyle deniz seferleri iptal edildi. Heybeliada'ya hafta sonu tatili için gelenler burada mahsur kaldı. Çok sayıda kişi iskeleye akın etti. Seferlerin başlamasını bekleyenler iskelede uzun kuyruk oluşturdu.
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13.07.2020 03:41:28. #1.13#
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