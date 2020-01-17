Heybeliada'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Heybeliada'da uyuşturucu operasyonu

14 dakika önce

Heybeliada'da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda valiz içine saklanmış şeffaf poşetler içinde Hint keneviri ele geçirildi.

Heybeliada'da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda valiz içine saklanmış şeffaf poşetler içinde Hint keneviri ele geçirildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Heybeliada'da bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Adrese gerçekleşen operasyonda, bir valizin içine saklanmış şeffaf poşetlerde 29,3 gram Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.M. ve M.B. emniyete götürüldü. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

(İHA)

Heybeliada'da uyuşturucu operasyonu

Heybeliada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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