Heybeliada'da vatandaşlar yangını söndürmek için zincir oluşturdu - Son Dakika
Heybeliada'da vatandaşlar yangını söndürmek için zincir oluşturdu
HEYBELİADA'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
HEYBELİADA'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Hava söndürme uçakları, helikopter ve yerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında vatandaşlar da zincir oluşturarak yardım etti. Vatandaşlar ellerinde bidonlar, kovalarla yangına su taşıdı. Zincir oluşturan vatandaşların su dolu bidonları elden ele taşımaları kameraya yansıdı.
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13.07.2020 02:54:16. #1.13#
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