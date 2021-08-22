HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2 - Son Dakika

HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2 (ek görüntü saat 17.00)

Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA - HEYBELİADA'da çıkan yangında yanan alan havadan görüntülendi.

Heybeliada Eski Değirmenyeri bölgesinde saat 13.15'te çıkan yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda havadan ve yerden soğutma çalışmaları sürüyor. Yanan alan ve soğutma çalışmaları drone ile görüntülendi