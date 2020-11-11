Heybeliada'da yanan ormanlık alana yüzlerce fidan dikildi - Son Dakika

Heybeliada'da yanan ormanlık alana yüzlerce fidan dikildi
11.11.2020 13:49
Heybeliada'da yanan ormanlık alana yüzlerce fidan dikildi 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında Heybeliada'da 12 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda yüzlerce fidan toprakla buluştu.
Heybeliada'da yanan ormanlık alana yüzlerce fidan dikildi
İSTANBUL - 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında Heybeliada'da 12 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda yüzlerce fidan toprakla buluştu.
Heybeliada'da 12 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen yangında 61 bin 805 metrekare alanı kaplayan orman küle dönmüştü. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonun başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Milli Ağaçlandırma Haftasında Heybeliada'da yanan ormanlık alana da yüzlerce fidan dikildi. Ağaçlandırma etkinliğine Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.
Son Dakika Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Son Dakika! Kremlin'den Türkiye açıklaması: İşbirliğimiz Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden yapılacak Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim