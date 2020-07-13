Heybeliada'da yanan ormanlık alanın son durumu görüntülendi - Son Dakika

Heybeliada'da yanan ormanlık alanın son durumu görüntülendi
Heybeliada'da yanan ormanlık alanın son durumu görüntülendi Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangının hasarı günün aydınlanması ile ortaya çıktı.
Heybeliada'da yanan ormanlık alanın son durumu görüntülendi
İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangının hasarı günün aydınlanması ile ortaya çıktı. Yanan 5 hektar ormanlık alan havadan görüntülendi.
İstanbul Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken 5 hektarlık alan yanarak kül oldu. Uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen 5 hektarlık alan havadan görüntülendi. Günün ışıması ile yangının verdiği zarar da oraya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde ormanlık alanın büyük bir kısmında zarar gördüğü dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:40 Kaynak: İHA
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