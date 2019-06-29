Son Dakika Haberleri: Heybeliada'da yangın (2)
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Heybeliada'da yangın (2)

1 saat önce

HEYBELİADA'da yangın çıktı.

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HEYBELİADA'da yangın çıktı. Heybeliada'da saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangına helikopterle de havadan müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:33 Kaynak: DHA
Heybeliada, Güncel
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