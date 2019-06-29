Heybeliada'da yangın (2)
1 saat önce
HEYBELİADA'da yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:33 Kaynak: DHA
HEYBELİADA'da yangın çıktı. Heybeliada
'da saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangına helikopterle de havadan müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
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