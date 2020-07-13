Heybeliada'da yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Heybeliada'da yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

- Heybeliada'da yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi Şüpheliden gazetecilere tepki: "he he ben çıkardım, nerede ben çıkardım ya" Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

- Heybeliada'da yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

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Şüpheliden gazetecilere tepki: "he he ben çıkardım, nerede ben çıkardım ya"

İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili bir şüpheli ile bir tanık adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs polis aracına götürüldüğü sırada kendisine "yangını siz mi çıkardınız" sorusu yönelten gazeteciye "he he ben çıkardım, nerede ben çıkardım ya" diyerek tepki gösterdi.

Heybeliada'da Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alanın yanarak kül olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli ile bir tanık, Büyükada'daki polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, polis aracına götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "ne çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Ayrıca şüphelinin kendisine "yangını siz mi çıkardınız?" sorusu yönelten gazeteciye "he he ben çıkardım, nerede ben çıkardım ya" demesi ilginç anlara sahne oldu.

Heybeliada, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heybeliada'da yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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