Heybeliada'da yangın çıktı, onlar suda top oynamaya devam etti - Son Dakika

Heybeliada'da yangın çıktı, onlar suda top oynamaya devam etti
Heybeliada'da yangın çıktı, onlar suda top oynamaya devam etti Heybeliada Çamlık mevkii Aşıklar yolunda çıkan yangında ormanlık alan kül oldu.
Heybeliada'da yangın çıktı, onlar suda top oynamaya devam etti
İSTANBUL - Heybeliada Çamlık mevkii Aşıklar yolunda çıkan yangında ormanlık alan kül oldu. Ormanlık alanda yangının çıktığı anda plajda vatandaşların top oynamaya devam etmesi dikkat çekti.
Heybeliada'da çıkan orman yangında büyük bir alan küle döndü. Yangının ilk çıktığı sıralarda plajda vatandalar denize girmesi ve su da top oynaması dikkat çekti. Çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana yayılırken adaya tatile gelen vatandaşların yangına aldırış etmeden suda top oynamaya devam etmeleri şaşkınlık verdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:45 Kaynak: İHA
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