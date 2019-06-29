Heybeliada'da yangın paniği
45 dakika önce
Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Heybeliada
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor Heybeliada'da ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
(İHA)
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
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