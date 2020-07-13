HEYBELİADA'DA YANGINA MÜDAHALEDE EKİPLERE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR ANLATTI - Son Dakika

HEYBELİADA'DA YANGINA MÜDAHALEDE EKİPLERE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR ANLATTI

HEYBELİADA'DA YANGINA MÜDAHALEDE EKİPLERE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR ANLATTIHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHAİstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

HEYBELİADA'DA YANGINA MÜDAHALEDE EKİPLERE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR ANLATTI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHA

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İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, valilik tarafından yapılan açıklamaya göre 19.45'te söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar zincir oluşturarak elden ele uzattıkları su dolu bidonlarla yangını söndürmede ekiplere yardım etti. Ekiplere yardım edenler arasında bulunan vatandaşlar o anları anlattı.

Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre saat 17.30 sıralarında çıkan yangın 19.45'te söndürüldü. Yangının ardından adaya İstanbul'dan çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Adalıların da dahil olduğu soğutma çalışmaları ormanlık alanda sürüyor. Öte yandan, 3 kişinin gözaltına alındığı yangınla ilgili olarak olay yerinde polislerin incelemesi sürüyor. Yangının olduğu bölgede olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı görüldü. Gözaltına alınan 3 şüphelinin terörle bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.

"ELLERİ, BACAKLARI YANAN OLDU"

Hem yangına hem de soğutma çalışmasına katılan adalılardan Atilla Keke, 'İlk önce bayrak tarafında yangın haberini aldık. Ondan sonra ikinci haber geldi Çamlık Limanı diye. Daha sonra üçüncü haber geldi mezarlık diye. Helikopterlerden bir taraftan söndürmeye başladılar. Biz de adalılar olarak elimizden geleni yapmak için yukarıya çıktık. Herkes elinden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir taraftan kürek, bir taraftan bidonlar. Soğutma çalışmalarına kadar bitirdik. İtfaiye erleri çok yorulduk çok çaba sarf etti. Hortumları toplamalarına yardım ettik en son. Adalılardan elleri, bacakları yanan oldu, dumandan etkilenen oldu. Onlar ambulans dolmuşla hastaneye kaldırıldı" dedi.

"GENÇ, YAŞLI DEMEDEN KİMİ KUM TAŞIDI, KİMİ BİDONLARLA SU TAŞIDI"

Savaş Güven de, 'Ben adanın İstanbul'a bakan kısmında oturuyorum. Tam tersi yerde çıkmıştı yangın evimden görünüyordu. Dumanları görür görmez direkt giyinip çıktım. 1,5 saatte itfaiyenin ve adalı hemşerilerimin desteğiyle çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden kimi kum taşıdı, kimi bidonlarla su taşıdı bu şekilde aşağı kadar gelerek söndürdük" diye konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ GERÇEKTEN CANIMIZ YANIYOR"

Büyükada'dan evindeki kürekle yangın söndürme çalışmalarına yardıma gelen Yeşim Erbaşol Can ise, 'Bahçedeki küreğimizi kaptık geldik. Büyükada'da oturuyorum. Belediye anons yaptı, küreklerini, kovasını alan yangına gelsin diye. Bir tekne kaldırdılar geldik. Biz geldiğimizde aslında çoğu şey bitmişti ama biz destek ekibi olarak geldik. Çok fazla alan yanmış çok üzgünüz gerçekten canımız yanıyor" ifadelerini kullandı.


Heybeliada, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 03:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEYBELİADA'DA YANGINA MÜDAHALEDE EKİPLERE YARDIM EDEN VATANDAŞLAR ANLATTI - Son Dakika
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