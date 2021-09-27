Heybeliada'daki market girişimi iki kadını da girişimciliğe teşvik etti - Son Dakika

Heybeliada'daki market girişimi iki kadını da girişimciliğe teşvik etti

İSTANBUL - Heybeliada'da küçük bir mahalle marketi ile ilk kez ticarete atılan ve daha sonrasında kurumsal bir zincir mağazanın çatısı altına giren Nursen Kaplan (39), çalışma disiplini ve azmiyle girişimde bulunmak isteyen kadınlara da örnek oldu.

İki çocuk annesi Nursen Kaplan, 10 yıl önce Kars'tan Heybeliada'ya geldi. Kısa sürede adaya uyum sağlayan Kaplan, ilk girişimcilik tecrübesini ise küçük bir market ile yaşadı. Küçük esnaflıkta işlerin istediği gibi gitmediğini ve tam da gıda sektöründen ayrılmaya karar verdiği sırada kurumsal bir zincir mağazanın bayilik sistemiyle tanışan Kaplan, marketini kurumsal bir kimliğe bürüdü. Heybeliada CarrefourSA Mini Market Müdürü olan Kaplan, girişimiyle iki kadını da yönlendirerek onların da ayını sistemle girişimde bulunmalarına vesile oldu. Marketinin kurumsal kimliğe geçmesiyle ticarette büyüdüğünü ve maddi kazancının arttığını söyleyen Kaplan, doğru bir karar verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Küçük esnafı her zaman desteklediklerini ifade eden CarrefourSA Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, " Türkiye'de 700'den fazla mağazamız var. 25 yıllık Türkiye ve 50 yıllık uluslararası tecrübemizi yerel bayilerimize de aktarmak istiyoruz. Yaklaşık 50 mağazamızda bayilik sistemiyle çalışıyoruz. Marketlerimizin çok ciddi bir bilgi birikimi var. Lojistik altyapısı ve 50 bin ürün çeşitliliğimizi, uygun satın alma koşullarımızla bayilerimize sunuyoruz" dedi.

"Çalışanımızın yüzde 40'ında fazlası kadın"

Kadın girişimcileri kurumsal çatıları altında bir araya getirdiklerini ifade eden Bulut Batum, "11 bin çalışanımızın yüzde 40'ında fazlası kadın çalışanımızdır. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Ancak bu rakam bizim için yeterli değil. Bu rakamı yüzde 50'nin üzerine çıkarmak istiyoruz. Aynı şey bayilerimiz için de geçerli. Kadın girişimcilerimizden çok yoğun bir talep geliyor. Öncelikli olarak onları değerlendiriyoruz. Kadın girişimcilerimiz çok yetenekli ve iyi bir performans sergiliyor. Biz de kendilerinden çok memnunuz" diye konuştu.

"Yatırım bütçemizle bayilerimizi destekliyoruz"

Girişimde bulunmak isteyen kadınları her zaman desteklediklerini belirten Batum, şirket olarak hiçbir zaman bayilerini yalnız bırakmadıklarını söyleyerek, "Bayilerimizdeki ürünlerin yüzde 80'ini biz temin ediyoruz. Bizim enerjimiz ve gücümüzden birebir faydalanıyorlar. Yalnızca bayilik anlaşması yapmıyoruz, onların yol arkadaşı da oluyoruz ve bu yolda beraber yürüyoruz. Eksiklerini beraber gideriyoruz, iyileştirmemiz gereken noktalar varsa onları beraber iyileştiriyoruz. Çünkü biz ulusal biz zinciriz. Yatırım için ayırdığımız bütçemizi hem kendi mağazalarımız hem de bayilerimiz için kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadın girişimcimizden çok memnunuz"

Heybeliada'da kadın bir girişimcinin bayiliklerini almasından dolayı çok gururlu olduklarını aktaran Batum, "Buradaki esnafla da konuştuğumuzda herkes kendisinden çok memnun. Çok başarılı bir girişimci. Girişimiyle diğer kadın girişimcilerimize de örnek olacaktır. Biz bütün kadın girişimcilerimizin bayilik sistemimizi araştırmalarını ve niyetli olanların bizlere başvurmalarını rica ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Küllerimizden doğduk"

Girişimciliğinin küçük esnaflıktan kurumsal bir kimliğe dönüştüğünü belirten Heybeliada CarrefourSA Mini Market Müdürü Nursen Kaplan, "CarrefourSA'nın bayilik sistemini öğrendim ve başvurdum. Bize çok güzel imkanlar sundular. Bir markanın değerini bu markayla öğrendik. Destekleriyle her zaman yanımızda oldular. 8 yıl küçük bir market işlettim. Sonrasında işlerimiz çok iyi gitmedi. Bu işi bırakma kararı almışken, bu markanın bayilik verdiğini öğrendik. Bizi küllerimizden yeniden doğurdular" dedi.

"Pandemi sürecinde markalaşmanın avantajlarını gördük"

Bir anne ve kadın girişimci olarak zoru başardığını söyleyen Kaplan, "İşimiz çok emek isteyen bir iş. 'Emeksiz yemek olmaz' düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Yeri geldi çocuklarımla çalıştım. Bana yardım ettiler. Eşimin de desteğiyle tüm zorlukların üstesinden geldim. Nitekim marketin açılması pandemi sürecine denk geldi. Çok yoğun bir süreç geçirdik. Ancak hiçbir sıkıntımız olmadı. Ürün çeşitliliğimiz çok fazlaydı ve hiç stok sıkıntısı yaşamadık. Markalaşmanın en büyük avantajlarından biri de bu oldu" diye konuştu.

"İki kadın girişimciyi sektöre kazandırdım"

Kurumsal kimliğin kendilerine birçok kazanımı olduğunu kaydeden Kaplan, "Girişimci olmak önemli ama yaptığınız işten para kazanmak da çok önemli. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Ayrıca iki kadın arkadaşımın da bu bayilik sistemiyle girişimde bulunmasına vesile oldum. Bu anlamda onlar için iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Müşteri yelpazemiz genişledi"

Adada köklü bir zincir mağazanın var olmasının takdirle karşılandığını ifade eden Kaplan, "Daha önceleri adada ürün çeşitliği sıkıntısı yaşanıyordu. Her alana hitap eden bir mağaza bulunmuyordu. Artık mağazamla birlikte bu sıkıntılar bitti. Daha önceki marketime hiç gelmeyen, alışverişte bizi tercih etmeyen birçok müşterim artık mağazama geliyor. Mağaza olarak kurumsal kimliğe geçiş yapmamız müşteri yelpazemizi de genişletti "dedi.

Girişimde bulunmak isteyen kadınlara tavsiyelerde de bulunan Kaplan, "Kadınlar isterlerse her şeyi başarabilirler. Girişimde bulunmak isteyen her kadına bayilik sistemine geçmelerini tavsiye ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.