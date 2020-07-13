Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma - Son Dakika

Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada Aşıklar Yolu mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangınlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli S.D, Adalar Adliyesine sevk edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Türk Mezarlığı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kullanılmayan bir binada dün saat 16.40 sıralarında yangın çıktığı ve yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.

Bu alana yakın bir mesafede bulunan Aşıklar Yolu mevkisindeki ormanlık alanda saat 17.05 sıralarında yeni bir yangın başladığı aktarılan açıklamada, bu yangının sıçraması sonucu saat 19.00 sıralarında Çam Limanı mevkisinde ayrı bir orman yangını daha çıktığının öğrenilmesi üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınıca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitler değerlendirilerek bir kişi gözaltına alınmıştır. Henüz bölgedeki inceleme ve araştırma çalışmaları tamamlanmamış olup, yangınların çıkış sebebine ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.