Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma - Son Dakika

Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma

Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Heybeliada Aşıklar Yolu mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangınlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli S.D, Adalar Adliyesine gönderildi.

Savcılık sorgusunun ardından Adalar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen S.D'nin "orman yakma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Bu arada S.D'nin adliyeden çıkarıldığı sırada kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına tepki gösterdiği görüldü.

S.D. savcılıktaki ifadesinde, dün gezmek amacıyla Heybeliada'ya gittiğini belirterek, "Adanın ormanlık bölgesinde gezerken bir şahısın metruk bir evin yandığını itfaiyeye haber ettiğini öğrendim. Sonrasında ben o bölgeden uzaklaşırken ormanlık alanda yangın çıktığını uzaktan gördüm. Benim yangın olayıyla alakam yoktur. Yangını gördükten sonra yanımda telefon olmadığı için itfaiyeye haber veremedim. Ben oradan uzaklaştım. Bölgede mangal yapan şahıslar vardı. Tanıkların neden beni elinde bidonla koşarken gördüklerini söylediklerini bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." iddiasında bulundu.

Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda da suçlamaları kabul etmeyen S.D'nin, "Heybeliada'ya geldikten sonra insanlardan biraz uzaklaşayım diye ormana doğru yürüdüm, biraz içeriye doğru gittim, geri döndüm. Ben yangını görmedim. Sadece uzaktan dumanını gördüm. Ancak dikkatlice bakılınca ateş görünüyordu. Çevrede mangal yapanlar vardı. Ben kesinlikle koşmadım, hastayım. Ancak yangın yanıma gelse ayağım kırık olsa bile koşardım. Uyuşturucu kullanmıyorum. Elimde kesinlikle bidon yoktu, sadece beyaz poşet vardı. Yangın bana yaklaşmamıştı. Daha önce bir tavuk çalmıştım, adli kontrol kararım var. Yine bir olayda da bir eve girmiştim. Kadının telefonu çalınmış benim üzerime attı. Bundan dolayı tutuklandım ve cezaevinde yattım. Benim olayla ilgim yoktur. Tutuklanmak istemiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Ayrıca S.D. hakkında "kasten bina yakmak" suçundan dava açıldığı ve İstanbul Adalet Sarayı'nda yargılamasının sürdüğü, hırsızlık suçundan da hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Heybeliada Mahallesi Türk Mezarlığı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kullanılmayan bir binada dün saat 16.40 sıralarında yangın çıktığı ve yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.

Bu alana yakın bir mesafede bulunan Aşıklar Yolu mevkisindeki ormanlık alanda saat 17.05 sıralarında yeni bir yangın başladığı aktarılan açıklamada, bu yangının sıçraması sonucu saat 19.00 sıralarında Çam Limanı mevkisinde ayrı bir orman yangını daha çıktığının öğrenilmesi üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitler değerlendirilerek bir kişi gözaltına alınmıştır. Henüz bölgedeki inceleme ve araştırma çalışmaları tamamlanmamış olup, yangınların çıkış sebebine ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Heybeliada, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma - Son Dakika
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