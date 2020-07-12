Heybeliada'daki yangına çok sayıda araç ve helikopterle müdahale edildi - Son Dakika

Heybeliada'da çıkan orman yangınına 3 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.



İstanbul Heybeliada'da saat 17.00 sularında 2 ayrı orman yangını çıktı. İBB ekipleri, Orman Bakanlığı ile birlikte yangına müdahale ederken, aynı bölgede ikinci bir yangın ihbarı geldi. Daha büyük olduğu görülen ikinci orman yangınına 3 yangın söndürme helikopteri, 42 araç ve yüzlerce personelle müdahale ediliyor. Sirayeti önlenen yangının kontrol altına alınması için hızlı müdahale sürüyor. Kontrol altına alınan alanlarda, karadan ve havadan soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - İSTANBUL