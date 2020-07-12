Heybeliada'daki yangına çok sayıda araç ve helikopterle müdahale edildi
Heybeliada'da çıkan orman yangınına 3 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale edildi.
Heybeliada'da çıkan orman yangınına 3 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.
İstanbul Heybeliada'da saat 17.00 sularında 2 ayrı orman yangını çıktı. İBB ekipleri, Orman Bakanlığı ile birlikte yangına müdahale ederken, aynı bölgede ikinci bir yangın ihbarı geldi. Daha büyük olduğu görülen ikinci orman yangınına 3 yangın söndürme helikopteri, 42 araç ve yüzlerce personelle müdahale ediliyor. Sirayeti önlenen yangının kontrol altına alınması için hızlı müdahale sürüyor. Kontrol altına alınan alanlarda, karadan ve havadan soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:17 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Heybeliada'daki yangına çok sayıda araç ve helikopterle müdahale edildi - Son Dakika
Son Dakika 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi