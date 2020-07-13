Heybeliada'daki yangına ilişkin Başsavcılıktan açıklama - Son Dakika

Heybeliada'daki yangına ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılı basın açıklaması yapıldı.

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Heybeliada'da 5 hektarlık alanın kül olduğu, ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Türk Mezarlığı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kullanılmayan bir binada 12 Temmuz 2020 günü saat 16.40 sıralarında yangın çıktığı ve yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.

Bu alana yakın mesafede bulunan Aşıklar Yolu mevki'indeki ormanlık alanda saat 17.05 sıralarında yeni bir yangın başladığı ve bu yangının sıçraması sonucu saat 19.00 sıralarında Çam Limanı mevki'inde ayrı bir orman yangını daha çıktığı kaydedildi.

Yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitler değerlendirilerek bir kişi gözaltına alınmıştır. Henüz bölgedeki inceleme ve araştırma çalışmaları tamamlanmamış olup, yangınların çıkış sebebine ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi.

NE OLMUŞTU

Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alınmıştı. 5 hektarlık alanın kül olduğu yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Sedat D. isimli bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Heybeliada, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

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