Heybeliada'daki yangına ilişkin gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Sedat D., çıkarıldığı mahkemece "orman yakma" suçundan tutuklandı. Şüpheli sorgusunda, "Tek başıma gezmek için Heybeliada'ya gitmiştim. Adanın ormanlık bölgesinde gezerken metruk bir evin yandığını ve bir şahsın itfaiyeye haber verdiğini öğrendim. Sonrasında ben o bölgeden uzaklaşırken ormanlık alanda yangın çıktığını gördüm. Benim yangın olayıyla bir alakam yoktur" diyerek suçlamaları reddetti.

Heybeliada'da 5 hektarlık alanın kül olduğu ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Sedat D. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sedat D., Adalar Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alından şüpheli, "Adanın ormanlık bölgesinde gezerken metruk bir evin yandığını ve bir şahsın itfaiyeye haber verdiğini öğrendim. Sonrasında ben o bölgeden uzaklaşırken ormanlık alanda yangın çıktığını gördüm. Benim yangın olayıyla bir alakam yoktur. Yangını gördükten sonra yanımda telefon olmadığı için itfaiyeye haber veremedim" ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞIMA GEZMEK İÇİN HEYBELİADA'YA GİTMİŞTİM"

Şüpheli Sedat D. mahkemedeki sorgusunda, "Dün Eminönü'nden 14.40'ta Heybeliada'ya geldim. Daha önce Büyükada'ya gelmiştim, Kınalıya'da gelmiştim, bu kez de Heybeliada'ya gideyim dedim. Tek başıma gezmek amacıyla geldim. Yanımda herhangi bir şey getirmedim. Sadece çantam vardı yanımda, onda da elbise ve kulaklık vardı. Otelden ayrıldığım için eşyalarımı yanıma aldım" dedi.

"BENİM OLAYLA İLGİM YOKTUR"

Şüpheli savunmasının devamında, "Heybeliada'ya geldikten sonra insanlardan biraz uzaklaşayım diye ormana doğru yürüdüm. Biraz içeriye doğru gittim, geri döndüm. Ben yangını görmedim, sadece uzaktan dumanını gördüm ancak dikkatlice bakılınca ateş görünüyordu, çevrede mangal yapanlar vardı. Orman yangını başlamasına rağmen halen mangal yakmaya devam edenler vardı. Ben kesinlikle koşmadım, hastayım. Ancak yangın yanıma gelse ayağım kırık olsa bile koşardım, uyuşturucu kullanmıyorum. Alkol nadiren kullanıyorum, dün alkol kullanmamıştım. Elimde kesinlikle bidon yoktu, sadece beyaz poşet vardı. Yangın bana yaklaşmamıştı. Adli kontrol kararım var, daha önce bir tavuk çalmıştım. Yine bir olayda da bir eve girmiştim, kadının telefonu çalınmış, benim üzerime attı. Bundan dolayı tutuklandım, cezaevinde yattım. Benim olayla ilgim yoktur, tutuklanmak istemiyorum" diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

TUTUKLANDI

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Sedat D., çıkarıldığı mahkemece "orman yakma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alınmıştı. 5 hektarlık alanın kül olduğu yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Sedat D. isimli bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

(Gamze Erdemir/İHA)