HEYBELİADA'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
HEYBELİADA'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
Büyükada Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkarken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.
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13.07.2020 18:12:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HEYBELİADA'DAKİ YANGINLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Son Dakika