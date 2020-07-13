Heybeliada'daki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Heybeliada'daki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi
HEYBELİADA'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
HEYBELİADA'da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
Büyükada Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.
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13.07.2020 18:13:34. #1.13#
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