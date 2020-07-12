HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI - Son Dakika

VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA'YA KALKIYOR

Heybeliada 'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Çıkan yangın sonrası Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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