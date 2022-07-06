Heybeliada Su Sporları Kulübü-Quick Sigorta yelken takımı, şampiyonluktan şampiyonluğa koştu

Sportsboat trofesinin İstanbul Şampiyonası Genel Klasmanı'nda birincilik elde eden Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK)-Quick Sigorta yelken takımı, bir birincilik ve bir ikincilikle ilk 3'teki yerini korudu.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 2020'de Quick Sigorta'nın rüzgarını yelkenine alan HSSK yelken takımları, "HSSK-Quick Sigorta" adıyla katıldıkları yarışlarda şampiyonluktan şampiyonluğa koştu. Son dönem yarışlarında 12 birincilik, 10 ikincilik, 12 üçüncülük alarak şampiyonluk kürsüsünün değişmezi olan HSSK-Quick Sigorta yelken takımları, kupalarıyla başarılarını taçlandırdı.

2021'de olduğu gibi 2022'de de yeni başarılara imza atmak için yarışlara devam eden HSSK-Quick Sigorta yelken takımlarının bu yılki yarış takviminde; Optimist Laser yarışları, Sportsboat Heybeliada Su Sporları Kulübü Türkiye Şampiyonası ve Quick Sigorta Kupası ile ekim ayında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Kupası bulunuyor.

HSSK-Quick Sigorta yelken takımı, yıl içerisinde önemli dereceler elde ederken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste kazandı. HSSK-Quick Sigorta, Cumhurbaşkanlığı Sportsboats Yat Yarışları'nda liderliği kaptırmazken Sportsboats Avrupa Şampiyonluğu ile Avrupa'da da tarih yazdı. Takım, Sportsboats Türkiye Şampiyonası ikinciliği ve Sporboats Trofesi HSSK Quick Sigorta Kupası birinciliğinin de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heybeliada Su Sporları Kulübü Direktörü Saruhan Cinay "Quick'in adımıza kattığı hız ile başarılı bir sezon geçirdik. Bu başarıda emeği geçen sporcularımıza, kulübümüze ve bizlere renk ve coşku su ile eşlik eden Quick Sigorta yetkililerine teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de değişik hedef ve planlamalarımız var. Tüm denizseverleri ve yelkencileri yarışlarımızı takip etmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.