Heybeliada şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
Heybeliada şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
HEYBELİADA'da dün çıkan yangında gözaltına alınan S.D. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
HEYBELİADA'da dün çıkan yangında gözaltına alınan S.D. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. S.D.'nin savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, 3 görgü tanığının ifadesiyle Adalar Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.
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13.07.2020 20:31:52. #1.13#
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