HEYBELİADA ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI ; İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

HEYBELİADA ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI ; İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Heybeliada'daki yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat D., "Orman yakmak" suçundan tutuklandı.

Heybeliada'daki yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat D., "Orman yakmak" suçundan tutuklandı. Sedat D. adliye çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce, "Şuna bir tekme atmak istiyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat D., emniyet işlemlerinin ardından Adalar Adalet Sarayı'na sevk edildi.  Şüpheli Sedat D., savcılık sorgusunda ormanlık alan bölgesinde gezerken bir şahıstan metruk bir evin yandığını ve itfaiyeye ihbar ettiğini öğrendiğini söyledi. Sedat D., "Sonra ben o bölgeden uzaklaşırken ormanlık alanda yangın çıktığını uzaktan gördüm. Benim yangın olayıyla bir alakam yoktur. Yanımda telefon olmadığı için itfaiyeye haber veremedim. Bölgede mangal yapan şahıslar vardı. Tanıkların neden beni elimde bidonla koşarken gördüklerini söylediklerini bilmiyorum" dedi.

Şüpheli Sedat D., savcılık sorgusunun ardından, "Orman yakmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

YANGINDAN İKİ SAAT ÖNCE ADAYA GİTMİŞ

Mahkemedeki sorgusunda 20 Şubat tarihinde İzmir'den İstanbul'a geldiğini, Eminönü'nde bir otelde kaldığını söyleyen Sedat D., daha önce Heybeliada'ya gelmediğini belirterek, "Dün 14.40'ta Heybeliada'ya geldim. Daha önce Heybeliada'ya gelmedim. Daha önce Büyükada'ya gelmiştim, Kınalıada'ya gelmiştim, bu kez de Heybeliada'ya gideyim dedim. Tek geldim. Gezmek amacıyla geldim. Yanımda herhangi bir şey getirmedim" dedi.

Serdar D., "Heybeliada'ya geldikten sonra insanlardan biraz uzaklaşayım diye ormana doğru yürüdüm. Biraz içeriye doğru gittim ve geri döndüm. Ben yangını görmedim, sadece uzaktan dumanını gördüm, ancak dikkatlice bakılınca ateş görünüyordu, çevrede mangal yapanlar vardı. Orman yangını başlamasına rağmen halen mangal yakmaya devam edenler vardı" dedi.

OLAYLA İLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Üzerinde koyu yeşil tişört olduğunu söyleyen Serdar D., "Yanımda şapkam vardı, kırmızı renkti şapka. Benim dışımda şapka takanlar vardı.  Ben kesinlikle koşmadım. Elimde kesinlikle bidon yoktu, sadece beyaz poşet vardı. Adli kontrol kararım var, daha önce bir tavuk çalmıştım. Yine bir olayda da bir eve girmiştim, kadının telefonu çalınmış, benim üzerime attı. Bundan dolayı tutuklandım. Benim olayla ilgim yoktur, tutuklanmak istemiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Sedat D., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Orman yakmak" suçundan tutuklandı. Sedat D. adliye çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce, "Şuna bir tekme atmak istiyorum" dedi.

- İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı, Heybeliada, Adalar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:53 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa HEYBELİADA ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI ; İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:34 Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü 20:09 Konya'da bir gol daha! Yıldız futbolcu skoru eşitledi 20:04 Denizli'de bir gol daha! Ev sahibi takım yeniden öne geçti 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
22:15
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
20:34
Konya'da bir gol daha! Yıldız futbolcu skoru eşitledi
20:09
Denizli'de bir gol daha! Ev sahibi takım yeniden öne geçti
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:46:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HEYBELİADA ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI ; İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]